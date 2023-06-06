За неделю до подрыва Каховской ГЭС в РФ разрешили не расследовать «аварии на опасных объектах»
Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, масштабы катастрофичны (Фото:video obtained by Reuters/via Reuters)
За неделю до подрыва Каховской ГЭС кремлевский режим разрешил не расследовать аварии на опасных объектах, в том числе гидротехнических сооружениях, произошедшие вследствие «военных действий».
Соответствующий документ от 30 мая был на официальном интернет-портале правовой информации в РФ, пишет The Insider.
Постановление подписано главой правительства страны-агрессора РФ Михаилом Мишустиным и распространяется в том числе и на захваченные российскими оккупантами территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
Документ вступил в силу с 31 мая.
Там говорит, что «до 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится».
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.
Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.
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Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
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Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.
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