За неделю до подрыва Каховской ГЭС в РФ разрешили не расследовать «аварии на опасных объектах» 6 июня, 11:57 Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, масштабы катастрофичны (Фото:video obtained by Reuters/via Reuters)

За неделю до подрыва Каховской ГЭС кремлевский режим разрешил не расследовать аварии на опасных объектах, в том числе гидротехнических сооружениях, произошедшие вследствие «военных действий».

Соответствующий документ от 30 мая был на официальном интернет-портале правовой информации в РФ, пишет The Insider.

Постановление подписано главой правительства страны-агрессора РФ Михаилом Мишустиным и распространяется в том числе и на захваченные российскими оккупантами территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

Видео дня

Документ вступил в силу с 31 мая.

Там говорит, что «до 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится».

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.

Инфографика: NV

Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.