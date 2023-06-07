Оккупанты заминировали Каховскую ГЭС сразу после захвата, взорвать ее приказал Путин — представитель ГУР 7 июня, 17:34 Спутниковый снимок разрушенной взрывом Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV заявил, что оккупанты заминировали Каховскую ГЭС сразу после ее захвата, и выразил убеждение, что приказ ее взорвать отдал лично российский диктатор Владимир Путин.



«Оккупанты перешли к минированию плотины и ГЭС фактически сразу после захвата, боясь контрнаступления украинских войск, готовясь к различным сценариям. Они очень долго готовили этот террористический акт. И недавно было принято окончательное решение о его реализации», — заявил Юсов в эфире Radio NV.

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По словам представителя ГУР Минобороны, это решение принимали на самом высоком уровне.

«Я лично убежден, что персонально Владимир Путин дал этот приказ и это распоряжение», — сказал он.

Юсов уточнил, что на данном этапе это его личное мнение, и отметил, что подрыв Каховской ГЭС — теракт, соизмеримый по своему масштабу с решением о полномасштабном вторжении в Украину, и отметил, что он повлияет на экосистему всего Черноморского бассейна.

«Ни одно среднее звено или даже ни одно военное руководство на себя такой ответственности бы не взяло, особенно в закрытом обществе в условиях диктатуры. Это персональное решение диктатора, но ответственность несет все государство-террорист», — подчеркнул представитель ГУР Минобороны.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затапливает как на правом, так и на левом берегу Днепра, который контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около $1 млрд и минимум пять лет.