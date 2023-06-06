Без упоминания о России. В ООН отреагировали на подрыв Каховской ГЭС

6 июня, 16:01
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ООН (Фото:ООН / Facebook)

ООН (Фото:ООН / Facebook)

Организация объединенных наций отреагировала на подрыв Каховской ГЭС. Там заявили, что гражданское население не является целью для атак, но избежали упоминания о том, кто мог организовать подрыв. Сообщение появилось на аккаунте ООН в Twitter.

«Гражданское население и гражданская инфраструктура не являются мишенью. Их надо защищать. В любое время. Повсюду», — говорится в сообщении.

До этого ООН опубликовала у себя в Twitter поздравление с днем русского языка, который отмечают в РФ 6 июня. Публикация была сделана на фоне подрыва страной-агрессором Каховской ГЭС.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и представитель Министерства иностранных дел Украины выразили возмущение по поводу этого сообщения ООН, которое появилось на странице организации в день подрыва Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление.

Инфографика: NV

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что шокирован «беспрецедентной» атакой россиян, а генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала подрыв «преступным и безответственным».

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.

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Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из взорванного россиянами Каховского водохранилища.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу жизни тысяч мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде.

Зеленский обратился к лидерам Бухарестской девятки после подрыва Каховской ГЭС и заявил, что российский теракт вызвал крупнейшую рукотворную экологическую катастрофу в Европе за десятки лет.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   ООН Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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