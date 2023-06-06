Глава МИД Чехии сравнил подрыв Россией Каховской ГЭС с оружием массового поражения

6 июня, 19:07
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Флаг Чехии (Фото:Jakub / Pixabay)

Флаг Чехии (Фото:Jakub / Pixabay)

Подрыв Каховской ГЭС по России и затопление украинских территорий можно приравнять к оружию массового поражения, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Он также подчеркнул, что такие действия российских оккупантов должны быть осуждены, а все виновные должны быть наказаны.

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«Россия продолжает раздвигать границы своей агрессии. Атаку на Новокаховскую дамбу над жилыми кварталами сравнима с применением оружия массового поражения против мирного населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана», — написал он.

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Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

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Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Инфографика: NV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Чехия Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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