«Техногенный терроризм РФ». Украина хочет созвать Совбез ООН из-за подрыва Каховской ГЭС 6 июня, 13:59 Дамба Каховской ГЭС после подрыва войсками РФ (Фото:video obtained by Reuters/via Reuters)

Украина хочет созвать Совбез ООН из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом говорится в заявление МИД Украины по итогам экстренного заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Среди других мер международного реагирования Киев предложил вынесли вопрос российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействовать Механизма гражданской защиты Европейского Союза.

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«Призываем международное сообщество решительно осудить российский теракт на Каховской ГЭС. Обращаемся также к странам G7 и ЕС безотлагательно рассмотреть наложение на РФ новых дальновидных санкций, в том числе на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль», — добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что техногенное преступление РФ подтверждает высокую актуальность формулы мира президента Владимира Зеленского. Там призвали международных партнеров как можно быстрее присоединиться к ее реализации, в частности, пунктов противодействия экоциду, ядерной и энергетической безопасности.

«Рассматриваем подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны РФ как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, цель которой нанести максимально большое количество жертв и разрушений. Подрыв дамбы Каховской ГЭС — техногенный и экологический терроризм, величайшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида России против украинцев», — резюмировали в МИД.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

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Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.