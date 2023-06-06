Разрушение Каховской ГЭС вписывается в стратегию Путина по ведению войны — Шольц 6 июня, 14:01 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Во вторник, 6 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подрыв Каховской ГЭС соответствует стратегии российского диктатора Владимира Путина по нападению на гражданские объекты.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, подрыв ГЭС — это «новое измерение» войны РФ против Украины.



«Речь идет о чем-то, что имеет новое измерение, но вписывается в то, как Путин ведет эту войну», — сказал Шольц.

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Канцлер заявил, что Германия должна продолжать поддерживать Украину так долго, как это необходимо.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС может лишить Крым питьевой воды.