Разрушение Каховской ГЭС вписывается в стратегию Путина по ведению войны — Шольц

6 июня, 14:01
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Во вторник, 6 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подрыв Каховской ГЭС соответствует стратегии российского диктатора Владимира Путина по нападению на гражданские объекты.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, подрыв ГЭС — это «новое измерение» войны РФ против Украины.

«Речь идет о чем-то, что имеет новое измерение, но вписывается в то, как Путин ведет эту войну», — сказал Шольц.

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Канцлер заявил, что Германия должна продолжать поддерживать Украину так долго, как это необходимо.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС может лишить Крым питьевой воды.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Олаф Шольц Война России против Украины Каховская ГЭС

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