Разрушенная россиянами Каховская ГЭС — журналисты показали первый спутниковый снимок 6 июня, 14:41 Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами (Фото:Схеми/Planet Labs)

Проект Радио Свобода Схемы опубликовала первый спутниковый снимок разрушенной в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Журналисты показали два фото от Planet Labs — за 4 июня и 6 июня.

На втором видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено.

Инфографика: Схемы/Planet Labs

Подрыв Каховской ГЭС — что известно



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В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается ближе к полудню. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации жителей из опасных районов — на правом берегу в критической зоне 16 тысяч человек.

В Укргидроэнерго заявили, что станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В то же время, по словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена, есть существенные повреждения.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Президент Владимир Зеленский после экстренного заседания СНБО сообщил, что там согласовали комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за теракт на Каховской ГЭС. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые брали ее из Каховского водохранилища.