«Возмутительный акт». Генсек НАТО Столтенберг отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС 6 июня, 13:23 Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу жизни тысяч мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине», — написал он в Twitter.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление.



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Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что шокирован «беспрецедентной» атакой россиян, а генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала подрыв «преступным и безответственным».



По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из взорванного россиянами Каховского водохранилища.