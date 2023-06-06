У разведки есть доказательства дистанционного подрыва оккупантами Каховской ГЭС — ГУР 6 июня, 12:38 Подрыв россиянами Каховской ГЭС повлечет катастрофические последствия (Фото:video obtained by Reuters/via Reuters)

У Украины есть доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

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«Будут точные данные оценки по мощности взрывов, сколько взрывчатки для этого нужно — все это будет подсчитано. Но факты перемещения взрывчатых веществ, техники рашистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва, безусловно, такие факты и доказательства есть. Они не единожды были обнародованы Украиной», — резюмировал он.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.