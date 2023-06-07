ГУР о подрыве Каховской ГЭС: Россия готовила этот теракт очень долго 7 июня, 13:58 Подрыв войсками РФ Каховской ГЭС привел к катастрофическим последствиям (Фото:PLANET LABS PBC/Handout via Reuters)

Россия готовила теракт на Каховской ГЭС очень долго, это не было спонтанное решение.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FreeДом.

«Украина информировала публично, а также и партнеров по другим каналам о том, что готовится минирование и возможен подрыв. Это не спонтанный акт. Это теракт, который готовился очень долго», — отметил он.

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Юсов добавил, что никто кроме россиян не имел физической возможности и средств, чтобы осуществить такой масштабный подрыв.

«Даже если мы посмотрим на хронологию реакций пропагандистов, „официальных лиц“ рашистского режима относительно сегодняшних событий, — там видно: сначала ничего не происходит, потом — происходит, но частично, а потом — виновата Украина, но оккупанты очень радуются, что острова, на которых якобы базировались наши защитники, затоплены», — резюмировал Юсов.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



