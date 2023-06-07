ГУР о подрыве Каховской ГЭС: Россия готовила этот теракт очень долго
Подрыв войсками РФ Каховской ГЭС привел к катастрофическим последствиям (Фото:PLANET LABS PBC/Handout via Reuters)
Россия готовила теракт на Каховской ГЭС очень долго, это не было спонтанное решение.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FreeДом.
«Украина информировала публично, а также и партнеров по другим каналам о том, что готовится минирование и возможен подрыв. Это не спонтанный акт. Это теракт, который готовился очень долго», — отметил он.
Юсов добавил, что никто кроме россиян не имел физической возможности и средств, чтобы осуществить такой масштабный подрыв.
«Даже если мы посмотрим на хронологию реакций пропагандистов, „официальных лиц“ рашистского режима относительно сегодняшних событий, — там видно: сначала ничего не происходит, потом — происходит, но частично, а потом — виновата Украина, но оккупанты очень радуются, что острова, на которых якобы базировались наши защитники, затоплены», — резюмировал Юсов.
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Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.