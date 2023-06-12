Глава МАГАТЭ едет в Украину из-за подрыва Каховской ГЭС

12 июня, 16:48
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Рафаэль Гросси едет в Украину (Фото:Rafael MarianoGrossi / Twitter)

Рафаэль Гросси едет в Украину (Фото:Rafael MarianoGrossi / Twitter)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в понедельник, 12 июня, направился в Украину с рабочим визитом.

У себя в Twitter он сообщил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским и представит программу помощи после «катастрофического затопления дамбы» Каховской ГЭС.

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Гросси также оценит ситуацию на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС и проведет ротацию миссии агентства на ЗАЭС «с усиленной командой».

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Что мы будем делать с Каховской ГЭС

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ запускает программу помощи Украине. Агентство определит влияние затопления на питьевую воду, здоровье людей, почву и управление водными ресурсами, а также оценит целостность критической инфраструктуры.

В Главном управлении разведки ранее говорили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

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Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Подтоплены десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли десять человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию с левобережья. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

Оккупанты также подорвали ряд дамб в Донецкой области. В ВСУ говорят, что так враг пытается замедлить контрнаступление украинских защитников.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС Война России против Украины Каховская ГЭС Каховская дамба Рафаэль Гросси Подрыв Каховской ГЭС

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