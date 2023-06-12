Глава МАГАТЭ едет в Украину из-за подрыва Каховской ГЭС
Рафаэль Гросси едет в Украину (Фото:Rafael MarianoGrossi / Twitter)
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в понедельник, 12 июня, направился в Украину с рабочим визитом.
У себя в Twitter он сообщил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским и представит программу помощи после «катастрофического затопления дамбы» Каховской ГЭС.
Гросси также оценит ситуацию на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС и проведет ротацию миссии агентства на ЗАЭС «с усиленной командой».
После подрыва оккупантами Каховской ГЭС Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ запускает программу помощи Украине. Агентство определит влияние затопления на питьевую воду, здоровье людей, почву и управление водными ресурсами, а также оценит целостность критической инфраструктуры.
В Главном управлении разведки ранее говорили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Подтоплены десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погибли десять человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.
Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию с левобережья. Россияне атакуют лодки с гражданскими.
Оккупанты также подорвали ряд дамб в Донецкой области. В ВСУ говорят, что так враг пытается замедлить контрнаступление украинских защитников.