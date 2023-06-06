Данилов рассказал, кто из российских оккупантов подорвал Каховскую ГЭС 6 июня, 15:02 Данилов заявил, что последствия катастрофы будут тяжелыми (Фото:ОП)

Каховскую ГЭС подорвали военные 205-й мотострелковой бригада оккупационной армии РФ, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Именно они находились и контролировали ситуацию до 2:50 сегодняшнего дня — это то время, когда они совершили этот подрыв. Это террористический акт по отношению не только к нашей стране, но и к Вселенной», — отметил он.

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Данилов добавил, что последствия той катастрофы и действий РФ будут крайне тяжелыми.

Секретарь СНБО подчеркнул, что так противник хочет помешать Украине освободить свои территории. Он заверил, что оккупантам это не поможет, а Украина вернет свои земли.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.

Инфографика: NV

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.