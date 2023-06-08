Лукашенко присоединился к кремлевским вбросам о подрыве Каховской ГЭС: приплел контрнаступление Украины 8 июня, 11:35 Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко присоединился к кремлевским вбросам о подрыве Каховской ГЭС, в частности, он приплел сюда контрнаступление ВСУ.

«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?» — сказал он.

Лукашенко начал врать о том, что украинской стороне якобы надо было «скрыть три дня контрнаступления, где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тысяч человек погибли».

Видео дня

«И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США, Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: „Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться“. Подумайте, с чего бы это?», — продолжил бредить диктатор.



Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно





В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.