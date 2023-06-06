Дмитрий Кулеба назвал подрыв Каховской ГЭС крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия 6 июня, 10:57 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подрыв россиянами Каховской ГЭС крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

«Россия разрушила Каховскую плотину, вызвав, вероятно, крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия и поставив под угрозу жизни тысяч гражданских лиц», — говорится в его сообщении в Twitter.

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Министр заявил, что это ужасное военное преступление.

«Единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста XXI века, — это выгнать ее из Украины», — написал Кулеба.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.