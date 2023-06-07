«Теракт мирового уровня». Команда на подрыв Каховской ГЭС выдавалась из кабинета Путина — Данилов 7 июня, 15:58 Данилов назвал подрыв ГЭС «терактом мирового уровня» (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Войска РФ совершили подрыв Каховской ГЭС по указанию российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио Свобода.

Он назвал такие действия россиян «терактом мирового уровня» и заявил, что подрыв был произведен по указанию Москвы.

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«Команда на этот террористический акт выдавалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу», — пояснил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что противник подорвал дамбу из-за ожиданий украинского контрнаступления. Кроме того, до максимального уровня был поднят уровень воды в Каховском водохранилище.

«Он был 18 метров, они его подняли более 19 метров. Накопили сознательно, чтобы больше вреда создать во время подрыва», — резюмировал Данилов.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

По состоянию на 15:00 7 июня известно, что подтоплены 29 населенных пунктов, десять из них — на оккупированной территории Херсонской области.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.