Китай отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС 6 июня, 18:04 Флаг Китая (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

Китай отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС, призвав все стороны быть преданными политическому урегулированию войны РФ против Украины.

Такой ответ предоставили в офисе спикера Министерства иностранных дел КНР по запросу Укринформа.

«В нынешних обстоятельствах мы надеемся, что все стороны будут отданы политическому урегулированию украинского кризиса и будут способствовать ослаблению ситуации», — говорится в ответе МИД КНР.

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В дипломатическом ведомстве также добавили, что позиция Китая по отношению к «кризису в Украине» остается последовательной и четкой.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается ближе к полудню. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации жителей из опасных районов — на правом берегу в критической зоне 16 тысяч человек.

В Укргидроэнерго заявили, что станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В то же время, по словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена, есть существенные повреждения.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Президент Владимир Зеленский после экстренного заседания СНБО сообщил, что там согласовали комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за теракт на Каховской ГЭС. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые брали ее из Каховского водохранилища.



Инфографика: NV