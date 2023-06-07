Кислица в ООН: Теракт на Каховской ГЭС — ответ России на призывы к мирным переговорам. Ее нужно обезвредить 7 июня, 09:48 Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что, взорвав Каховскую ГЭС, Россия фактически признала, что не может удержать оккупированные территории. По его словам, теракт стал ответом Кремля на призывы к мирным переговорам.

Об этом Кислица заявил во время созванного Украиной Совбезом ООН, сообщает Укринформ.

По его словам, теракт заранее активно обсуждали оккупационные войска в Херсонской области, пропагандисты и МИД РФ, а его цель — «вызвать как можно большее количество жертв среди гражданского населения и максимальные разрушения».

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«Прибегая к тактике выжженной земли, или в этом случае к тактике затопленной земли, российские оккупанты фактически признали, что захваченная территория им не принадлежит, и они не в состоянии удерживать эти земли», — сказал Кислица.

Бред постпреда России в ООН Василия Небензи, который обвининил в подрыве Каховской ГЭС Украину, дипломат назвал «предсказуемой ложью». Он напомнил, что РФ уже более года контролирует гидроэлектростанцию и подорвать ее извне обстрелом физически не возможно.

По словам Кислицы, Москва прибегает к приему «обвинения жертвы в собственных преступлениях» так, как это было после зверств в Буче, Изюме, Мариуполе. Он подчеркнул: подрыв плотины — «ответ Кремля на призывы стран к мирным переговорам с Российской Федерацией».

«Ее надо остановить и обезвредить, а не умиротворить. И именно поэтому поражение России — поражение, которое мы обеспечим в любом случае — будет самым большим вкладом в безопасность нашего региона и всего мира», — добавил Кислица.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.