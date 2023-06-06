«Террористов не остановить.Нужна победа». Реакция политиков Европы и США на подрыв россиянами Каховской ГЭС 6 июня, 12:00 Россияне взорвали Каховскую ГЭС (Фото:Энергоатом)

Российские оккупанты в ночь на вторник, 6 июня, взорвали плотину Каховской ГЭС, в результате чего затоплены уже несколько населенных пунктов Херсонской области. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это стало, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.



NV собирает реакции мировых лидеров и политиков на теракт России. Материал дополняется.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что шокирован «беспрецедентной» атакой россиян, а генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала подрыв «преступным и безответственным».

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Мишель обещает, что в июне Евросовет поднимет этот вопрос и предложит помощь затопленным районам.

«Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем Россию и ее марионеток к ответственности. Мои мысли со всеми украинскими семьями, которые пострадали в результате этой катастрофы», — написал он в Twiiter.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрушение Каховской дамбы ставит под угрозу жизни тысяч гражданских украинцев и наносит серьезный ущерб окружающей среде: «Это возмутительный акт, который в очередной раз демонстрирует жестокость войны России в Украине», — добавил он.



Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, который приехал в Украину с визитом, заявил, что давать «какую-либо содержательную оценку деталям еще слишком рано», но единственная причина, почему это произошло, — неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину.

«Мы продолжим оценивать развивающуюся ситуацию, но лучшее, что Россия может сделать сейчас, — это немедленно вывести свои войска», — подчеркнул он в комментарии Reuters.

Реагируя на подрыв Каховской ГЭС, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что «террористы не останавливаются, если их не остановить».

«Для них не действуют никакие переговоры, кроме силы. Они вызывают масштабные катастрофы без сожаления. Повторяю еще раз: для прочного мира в Европе нужна украинская победа как на поле боя, так и в суде. Больше ничего не получится», — написал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа также подчеркнул, что РФ должна понести ответственность за военное преступление, а Украине — «победить в этой войне, чтобы оставаться в безопасности».



Бывший посол США в Москве Майкл Макфол после теракта констатировал: «Российский империализм должен быть побежден в Украине. В Европе не будет мира и безопасности пока Путин окончательно не проиграет в Украине».

Подрыв Каховской ГЭС — что известно



В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается ближе к полудню. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации жителей из опасных районов — на правом берегу в критической зоне 16 тысяч человек.

В Укргидроэнерго заявили, что станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В то же время, по словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена, есть существенные повреждения.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание СНБО.

В Энергоатоме говорили, что сейчас ситуация на оккупированной Запорожской АЭС контролируемая, хотя подрыв и может иметь для нее негативные последствия. В Главном управлении разведки говорят, что теракт усиливает угрозу ядерной катастрофы

