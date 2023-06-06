Гендиректор МАГАТЭ приедет на оккупированную Запорожскую АЭС после подрыва плотины 6 июня, 14:22 Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Гендиректор Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе приедет на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС после подрыва ими Каховской ГЭС.



Об этом говорится в заявлении Гросси.

По его словам, дамба Каховской ГЭС была «серьезно повреждена», что привело к значительному снижению уровня Каховского водохранилища. Однако, по оценкам МАГАТЭ, непосредственного риска для безопасности для ЗАЭС нет.

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«Моя поездка на ЗАЭС была запланирована на следующую неделю и нужна сейчас. Я поеду», — заявил Гросси.



Ранее глава Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона объяснял, что сейчас станция охлаждается с помощью собственного пруда-охладителя, который отделен от Каховского водохранилища.

Гросси говорит, что его будет достаточно для обеспечения водой в течение нескольких месяцев (МАГАТЭ должно подтвердить это в ближайшее время). По данным специалистов агентства, сейчас снижение водного уровня составляет 5 см в час, однако поступление воды из основного источника еще может продолжаться несколько дней. Персонал ЗАЭС работает над тем, чтобы закачивать как можно больше воды в каналы охлаждения и связанные с ними системы.

«Жизненно важно, чтобы этот пруд-охладитель оставался нетронутым. Ничего не должно быть сделано, чтобы потенциально подорвать его целостность», — добавил Гросси.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно



В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается ближе к полудню. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации жителей из опасных районов — на правом берегу в критической зоне 16 тысяч человек.

В Укргидроэнерго заявили, что станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В то же время, по словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена, есть существенные повреждения.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Президент Владимир Зеленский после экстренного заседания СНБО сообщил, что там согласовали комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за теракт на Каховской ГЭС. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые брали ее из Каховского водохранилища.