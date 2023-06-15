Трагедия на Каховской ГЭС. Грета Тунберг присоединилась к украинскому митингу под ООН

15 июня, 00:04
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Грета Тунберг на украинской акции под зданием ООН (Фото:.facebook.com/anna.chaika.1)

Грета Тунберг на украинской акции под зданием ООН (Фото:.facebook.com/anna.chaika.1)

Под представительством ООН в немецком Бонне украинцы провели акцию из-за совершенной россиянами трагедии на Каховской пло тине. К ним присоединилась шведская эко-активистка Грета Тунберг.

Накануне шведская эко-активистка осудила Россию и призвала наказать страну-террориста за экоцид на юге Украины.

https://www.facebook.com/ukraine.bonn.informiert/posts/pfbid02mxENPoPomT7gdLfbeDAM2JXkNBMarkCd57LH3fAH9FTLue2RkunjgQ6xnYoedyYvl&show_text=true&width=500

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

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В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

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По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям относительно подтопленных домов. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.

По состоянию на утро в Херсонской области уровень воды снизился почти до двух метров, подтопленными остаются десятки населенных пунктов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ООН Война в Украине Каховское водохранилище Грета Тунберг Каховская ГЭС Каховская дамба Подрыв Каховской ГЭС

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