Глава МИД Германии назвала Россию виновной в катастрофе на Каховской ГЭС 6 июня, 17:44 Анналена Бербок (Фото:Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/via REUTERS)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждена, что за подрыв Каховской ГЭС несет ответственность только страна-агрессор Россия.

Об этом сообщает Bild.

«Есть только один ответственный за эту техногенную и экологическую катастрофу — преступная и захватническая война России в Украине», — сказала Бербок во время выступления в Сан-Паулу.

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Она добавила, что Берлин выясняют точную картину событий в тесной координации с Украиной, G7 и МАГАТЭ.

«Плотину Каховской ГЭС, гражданскую дамбу рядом с атомной электростанцией, использовали как оружие, подвергнув огромной опасности жизни людей в этом районе», — добавила Бербок.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.