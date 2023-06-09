Вранье о «паводке». СМИ узнали, что российская пропаганда говорила о подрыве россиянами Каховской ГЭС 9 июня, 09:21 Волонтеры эвакуируют местных жителей из зоны затопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Российские пропагандисты не получали от Кремля четких рекомендаций по освещению подрыва россиянами Каховской ГЭС, обычно такие «методички» появляются почти сразу после любых громких событий, пишет Медуза со ссылкой на два источника.

По их словам, пропагандистам даже не сообщили, как конкретно нужно врать о причинах разрушения плотины.

«Педалировать не надо, но и не надо замалчивать» — так описывает общий подход пропагандистов один из собеседников.

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По данным издания, российская пропаганда разошлась в оценках случившегося. Более того, чаще всего главные каналы даже не ставили Каховскую ГЭС открывающей темой новостных выпусков.

Также пропагандисты врали, что затопление Херсонской области из-за подрыва россиянами ГЭС — это «паводок, который последовал за украинским обстрелом каховской плотины».

Кроме того, сначала пропагандисты подрыв россиянами ГЭС назвали «варварской акцией» Украины, после чего корреспонденты программы объявили, что в Херсонской области — «наводнение».



Пропагандистские каналы врали, что российские оккупанты якобы «успешно организовали эвакуацию жителей затопленных городов и сел».

Источник Медузы, близкий к Кремлю, цинично назвал разрушение Каховской ГЭС «по сути, природной катастрофой».



Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным ГСЧС по состоянию на 20:00, с подтопленных территорий в Херсонской области эвакуировали 2339 человек. Предварительно, подтоплены 32 населенных пункта и 3 625 домов на правом берегу Днепра.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.