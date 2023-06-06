Белый дом пока не знает точно, что случилось с плотиной Каховской ГЭС — Кирби 6 июня, 21:45 Джон Кирби (Фото:Evelyn Hockstein/REUTERS)

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявили, что США пока не знают точно, что произошло с плотиной Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы не можем однозначно сказать, что произошло на данный момент», — сказал он, добавив, что США следят за ситуацией и ищут дополнительную информацию.

Видео дня

Кирби добавил, что США «видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за взрыв на плотине, которую российские войска незаконно захватили в прошлом году и с тех пор оккупируют» и сейчас хотят оценить эти заявления.

«Что ясно и что мы абсолютно точно можем сказать, так это то, что ущерб украинскому народу и региону будет значительным. Мы знаем, что есть жертвы, в том числе, вероятно, много погибших», — заявил Кирби.

Также Кирби сказал, что еще слишком рано знать, какое влияние это может оказать на планы контрнаступления Украины.

Инфографика: НВ

Ранее СМИ сообщали, что у США есть разведданные, которые говорят о том, что именно Россия подорвала Каховскую ГЭС.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Каховскую ГЭС взорвали военные 205-й мотострелковой бригады оккупационной армии РФ.