Общественный деятель, аналитик по вопросам Чечни Муса Ломаев рассказал в эфире Radio NV — о чеченском дикторе Рамазане Кадырове, у которого все действительно плохо со здоровьем , и его преемнике.

Муса Ломаев Общественный деятель, аналитик по вопросам Чечни

Все действительно плохо с Рамзаном Кадыровым.

Почки отказали, уже давно была операция, пересадили почку, и с тех пор этот человек мучается почечной недостаточности. У него в разные периоды происходят приступы, его откачивают, приводят в цивильное состояние. И каждый раз, когда нужно показать публике Рамзана Кадырова, собирается консилиум врачей: они либо делают укол, либо какие-то процедуры проводят, и он какое-то время, я не знаю, час-два бывает в состоянии, [когда он может] сам передвигаться.