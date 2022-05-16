Кадыров просит Эрдогана не эвакуировать украинских военных с Азовстали

16 мая, 00:17
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Приспешник Путина Кадыров обратился к Эрдогану с просьбой не эвакуировать Азов из Мариуполя (Фото:Kadyrov95 / Telegram)

Приспешник Путина Кадыров обратился к Эрдогану с просьбой не эвакуировать Азов из Мариуполя (Фото:Kadyrov95 / Telegram)

Приспешник Путина глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой не участвовать в эвакуации украинских военных из полка Азов, которые сейчас держат оборону в осажденном заводе Азовсталь в Мариуполе.

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Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

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В своем обращении ставленник Путина повторил тезисы российской пропаганды о том, что «азовцы» якобы причастны к «многочисленным зверствам и убийствам гражданского населения Донбасса» и держат гражданское население в подвалах Азовстали в заложниках, а также добавил немного от себя о том, что украинские военные якобы «оскорбляют большие исламские ценности и высмеивают религию ислам в целом», хотя на Азовстали есть медик-мусульманин.

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«Обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Эрдогану: „азовцы“ — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве безобидных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые с вашей помощью хотят избежать суда и заслуженного наказания», — написал Кадыров.

Накануне представитель канцелярии Эрдогана Ибрагим Калин заявил в интервью Reuters, что Турция готова принять участие в вывозе украинских защитников Азовстали на свою территорию. В то же время, Россия не дала согласия на это предложение.

15 мая стало известно, что родные бойцов полка Азов встретятся с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы поблагодарить его за поддержку в спасении украинских бойцов, заблокированных на Мариупольском заводе Азовсталь.

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После двух месяцев городских боев с превосходящими во много раз силами российских оккупантов защитники Мариуполя были вынуждены отойти на территорию завода Азовсталь. В настоящее время бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки, пограничники и нацполиция находятся в окружении на Азовстали, но продолжают борьбу с оккупантами.

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Кроме украинских военных на заводе находились жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода. После долгих переговоров российская сторона согласилась открыть гуманитарный коридор из Азовстали при поддержке ООН и Красного Креста: с 1 по 7 мая с территории завода удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время последнего этапа эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали гражданским покинуть завод.

4 мая войска РФ прорвались на территорию Азовстали, несмотря на заявления России, что завод решили осаждать, а не штурмовать. 13 мая россияне приступили к наземной операции возле завода Азовсталь и пытаются прорваться внутрь под прикрытием обстрелов, привлекая авиацию для бомбардировки, танки и тяжелую артиллерию. Войска РФ наносят по Азовстали несколько десятков ударов в сутки.

Украинские военные на Азовстали держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать, ведутся тяжелые бои.

На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. После того как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось с 170 до 600 человек. Раненых лечат в условиях полной антисанитарии, легкораненым ампутируют конечности без наркоза. У защитников Мариуполя есть проблемы с едой, водой, лекарствами и боеприпасами.

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Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу с просьбой эвакуировать их из Азовстали. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Военные неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции). В частности, с таким предложением защитники Мариуполя обращались к ООН, Турции, Израилю и Китаю.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке эвакуации из Азовстали раненых и медиков. В частности, Украина предложила России обменять тяжелораненых защитников на Азовстали. Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.

Однако, как отмечает президент, Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

https://www.youtube.com/watch?v=IxSL6SqBL4k&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Мариуполь Турция Батальон Азов Реджеп Тайип Эрдоган Экстрадиция Рамзан Кадыров Азовсталь Оборона Мариуполя Полк Азов Азов Война России против Украины

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