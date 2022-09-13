«Начало конца». Путинский режим самоуничтожается. Почему Кадыров не станет преемником диктатора — интервью с Огрызко 13 сентября, 14:01 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин и марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров (Фото:kremlin.ru)

Режим российского диктатора Владимира Путина самоуничтожается из-за наступления Вооруженных сил Украины, уверен бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Как Кремль истерически ищет переговоров с Украиной, кто будет возглавлять Россию вместо Путина и почему это не Рамзан Кадыров, дипломат объяснил в интервью Радио НВ.

Видео дня

— На фоне панического отступления Вооруженных сил России Кремль истерически пытается зайти в переговоры с Украиной? Отличился рупор Путина Дмитрий Медведев, начавший угрожать Украине, выяснив, что украинская сторона исключает возможность каких-либо переговоров с Россией. Действительно ли наблюдается определенная истеричность?

— Это действительно тенденция. Вспомним усилия [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, очевидно с подачи Путина, убедить Зеленского в том, что нужно идти на переговоры. Отвергли [предложение]. Но тогда еще не было наступления.

Сейчас, после того как наступление началось, тенденция вполне понятна и мы ее очень хорошо видим. Как бы мы ни говорили, но они умеют немножечко посмотреть вперед. Поэтому эта реакция объективна. Они сейчас хотят любым способом остановить наше движение вперед, наше наступление. Потому начинаются эти разговоры о переговорах.

Но здесь не нужно удивляться Медведеву. Мне кажется, что там все разыграно, и разыграно довольно примитивно. Министр пропаганды Российской Федерации [Сергей] Лавров выступает в роли этого пробного шарика, который запускается, когда нужно получить какую-то реакцию. Реакция на него была сразу и отрицательной — «давай, до свидания». Тогда на арену цирка выпрыгивает известный персонаж, всем угрожающий.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.