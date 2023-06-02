«Вагнеровцы» унижают «кадыровцев». О бандитских разборках в России «по плану» Путина и независимости Кавказа — интервью с Ахмедом Закаевым 2 июня, 18:26 NV Премиум Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Yulia Morozova / Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Депутат госдумы Адам Делимханов, который является подчиненным кремлевской марионетки Рамзана Кадырова во временно оккупированной РФ Ичкерии, решил «забить стрелу» с основателем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

Ахмед Закаев, глава правительства Чеченской республики Ичкерия за границей, в интервью Radio NV попытался объяснить, что происходит между этими частными группировками, и как «все идет по плану» диктатора Владимира Путина.

Видео дня

— Жаба против гадюки. Мы увидели представителей Кадырова, которые обращались к Пригожину. Они должны по-пацански встретиться, разобраться. Понимаете ли вы, а что это действительно означает, кроме того, что они публикуют разные видео в Тик-Токе и Telegram?

— Это означает уже без преувеличения, что нет никакого государственного образования, которое в мире пока еще называют государством Российская Федерация.

Есть корпорации. И вот сегодня эти корпорации начинают выяснять отношения между собой. И если до сих пор считалось, что ценность Путина в том, что он контролирует все эти корпорации и корпоративные интересы регулирует, то сегодня мы стали свидетелями того, что он даже их не контролирует.