Новый бред марионетки Кремля. Кадыров заявил, что РФ «может взять» Киев, если Путин прикажет 13 февраля, 13:34 Рамзан Кадыров (Фото:t.me/RKadyrov95)

Марионетка Кремля и глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него якобы «есть сила», которая может оккупировать Киев.

«У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев», — сказал он в интервью российским пропагандистам.

Кадыров бредит, что «если будет приказ» диктатора Путина, то «подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — у нас все подразделения, все до единого готовы».

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Также Кадыров в Telegram начал фантазировать о том, что готов даже «брать Америку», если Путин прикажет.

«Если будет приказ верховного главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь», — сказал он.