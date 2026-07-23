Глава МИД Германии ожидает от Киева объяснений по поводу кадровых перестановок в ВСУ

Йоханн Вадефуль ожидает от Украины объяснений по поводу кадровых перестановок в ВСУ (Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Глава МИД Германии заявил, что хочет обсудить с властями Украины кадровые перестановки в Вооруженных силах . Об этом он сказал 22 июля на пресс-конференции в Нигерии, сообщает DW .

«Германия относится и будет относиться к числу крупнейших сторонников Украины — в политическом, экономическом и финансовом плане. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы детально знать, что там происходит. Но я уверен, что это решения, которые мы сможем понять. И что в целом процесс реформ в Украине будет продолжен», — заявил немецкий министр.

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Он добавил, что в ближайшее время проведет переговоры с главой МИД Украины Андреем Сибигой «о ситуации в сфере безопасности в целом» и о кадровых решениях, принятых президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я хотел бы понять многие из них», — сказал Вадефуль.

По его словам, для продвижения на пути в Евросоюз власти Украины должны проводить дальнейшие реформы «для построения в стране правового государства, демократии и парламентаризма».

Увольнение Сырского — что известно

Вечером 21 июля 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главой армии стал 43-летний командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.

В тот же день Драпатый заявил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ. Начальником Генерального штаба в его команде станет генерал-майор Игорь Скибюк — бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками.