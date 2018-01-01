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Кабмин утвердил соглашение о поездках в Грузию по ID-паспортам

Сегодня, 15:00
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Украинцы смогут посещать Грузию без загранпаспортов

Кабмин утвердил соглашение между правительствами Украины и Грузии о пересечении границ гражданами двух стран по ID-паспортам.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, пишет Укринформ.

Отмечается, что документ утвердили без обсуждения.

Напомним, 5 октября Украина и Грузия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволит гражданам обеих стран путешествовать по ID-паспортам.

В соответствии с соглашением, граждане Украины могут находиться на территории Грузии (и наоборот) без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме ID-карты с бесконтактным электронным носителем.

До этого действовал договор о безвизовых поездках граждан от 31 марта 1999 года. Поездки осуществлялись на основании загранпаспортов.

Теги:   ID-паспорт Кабмин Грузия

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