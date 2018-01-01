Кабмин утвердил соглашение о поездках в Грузию по ID-паспортам
Кабмин утвердил соглашение между правительствами Украины и Грузии о пересечении границ гражданами двух стран по ID-паспортам.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, пишет Укринформ.
Отмечается, что документ утвердили без обсуждения.
Напомним, 5 октября Украина и Грузия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволит гражданам обеих стран путешествовать по ID-паспортам.
В соответствии с соглашением, граждане Украины могут находиться на территории Грузии (и наоборот) без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме ID-карты с бесконтактным электронным носителем.
До этого действовал договор о безвизовых поездках граждан от 31 марта 1999 года. Поездки осуществлялись на основании загранпаспортов.