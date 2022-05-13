Ближайшее окружение диктатора. Великобритания ввела санкции против Кабаевой, бывшей жены Путина и его братьев
Алина Кабаева (Фото:Скриншот видео Max NewsMaker via YouTube)
Великобритания ввела санкции против предполагаемой любовницы российского диктатора Владимира Путина Алины Кабаевой, его бывшей жены Людмилы Очеретной и двоюродных братьев.
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Об этом сообщает Sky News.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания нацеливается «на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина».
«Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина, и ужесточаем тиски на его ближайшее окружение», — сказала она.
По ее словам, Великобритания будет продолжать вводить санкции против всех, кто помогает и является пособником агрессии Путина, пока Украина не победит.
В начале мая СМИ сообщили, что Евросоюз предлагает ввести санкции против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, которую называют предполагаемой любовницей российского диктатора Владимира Путина.
В документе ЕС сказано, что Кабаева «тесно связана» с Путиным и возглавляет российскую Национальную медиагруппу, которая владеет долями почти во всех основных росСМИ, распространяющих кремлевскую пропаганду. Российский диктатор и две его дочери от бывшей жены уже находятся под санкциями ЕС.
В конце апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что американские чиновники планировали включить Алину Кабаеву в санкционный список, но в последний момент передумали, опасаясь еще большего ухудшения отношений с Россией.
В СМИ появлялись слухи, что Кабаева якобы живет в Швейцарии и воспитывает от Путина детей, но официально эта информация никогда не была подтверждена. В правительстве США считают Кабаеву матерью как минимум троих детей Путина, писала WSJ.
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