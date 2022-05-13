Ближайшее окружение диктатора. Великобритания ввела санкции против Кабаевой, бывшей жены Путина и его братьев 13 мая, 13:51 Цей матеріал також доступний українською Алина Кабаева (Фото:Скриншот видео Max NewsMaker via YouTube)

Великобритания ввела санкции против предполагаемой любовницы российского диктатора Владимира Путина Алины Кабаевой, его бывшей жены Людмилы Очеретной и двоюродных братьев.

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Об этом сообщает Sky News.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания нацеливается «на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина».

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«Мы разоблачаем и нацеливаемся на теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина, и ужесточаем тиски на его ближайшее окружение», — сказала она.

По ее словам, Великобритания будет продолжать вводить санкции против всех, кто помогает и является пособником агрессии Путина, пока Украина не победит.

В начале мая СМИ сообщили, что Евросоюз предлагает ввести санкции против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, которую называют предполагаемой любовницей российского диктатора Владимира Путина.

В документе ЕС сказано, что Кабаева «тесно связана» с Путиным и возглавляет российскую Национальную медиагруппу, которая владеет долями почти во всех основных росСМИ, распространяющих кремлевскую пропаганду. Российский диктатор и две его дочери от бывшей жены уже находятся под санкциями ЕС.

В конце апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что американские чиновники планировали включить Алину Кабаеву в санкционный список, но в последний момент передумали, опасаясь еще большего ухудшения отношений с Россией.

В СМИ появлялись слухи, что Кабаева якобы живет в Швейцарии и воспитывает от Путина детей, но официально эта информация никогда не была подтверждена. В правительстве США считают Кабаеву матерью как минимум троих детей Путина, писала WSJ.

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