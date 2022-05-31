Канада ввела санкции против Кабаевой и дочерей олигарха Фридмана

31 мая, 16:54
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Канада включила Кабаеву в санкционный список (Фото:Скриншот/Youtube/Max NewsMakerАлина Кабаева — о работе, публичности и российском футболе)

Канада включила Кабаеву в санкционный список (Фото:Скриншот/Youtube/Max NewsMakerАлина Кабаева — о работе, публичности и российском футболе)

Во вторник, 31 мая Канада ввела санкции в отношении 22 граждан России.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

В список вошли предполагаемая любовница российского диктатора Владимира Путина Алина Кабаева и две дочери российского бизнесмена Михаила Фридмана.

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Также санкции ввели против четырех российских компаний: Инвестторгбанка, Россельхозбанка, УК РВК и УК Российского фонда прямых инвестиций.

13 мая Великобритания ввела санкции против предполагаемой любовницы российского диктатора Владимира Путина Алины Кабаевой, его бывшей жены Людмилы Очеретной и двоюродных братьев.

https://www.youtube.com/watch?v=97991kHHLh0&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Канада Фридман Михаил Война России против Украины

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