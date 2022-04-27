«Трое детей от Путина». WSJ рассказал о тайной жизни Алины Кабаевой — любовницы российского диктатора 27 апреля, 15:02 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Алина Кабаева в мае 2018 года (Фото:Скриншот видео Max NewsMaker via YouTube)

Несмотря на планы включить в санкционный список Алину Кабаеву, которую называют «любовницей» российского диктатора Владимира Путина, США передумали это делать в последний момент. В то же время в Белом доме не исключают появления Кабаевой в санкционном списке в будущем.



НВ публикует сокращенный пересказ статьи Wall Street Journal о Кабаевой, ее отношениях с Путиным и решении пока не вводить против нее санкций.

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«В последнюю минуту»

Издание пишет, что, хотя существует готовый пакет санкций против Кабевой, его решили не вводить «в последнюю минуту» принятия решения.

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Минфин и госдепартамент обычно работают вместе над подготовкой пакетов санкций. Совет национальной безопасности часто должен подписать пакет санкций. В случае Кабаевой Минфин подготовил против нее пакет санкций, но Совет национальной безопасности решил исключить ее имя из санкционного списка за 11 часов до его объявления.

«Мы подготовили санкции в отношении ряда людей, которые еще не попали под санкции, и мы продолжаем думать о том, когда ввести эти санкции для максимального эффекта», — заявил официальный представитель США в ответ на вопросы The Wall Street Journal.



Правительство США считает Кабаеву матерью как минимум троих детей Путина.

Американские чиновники заявляли, что Кабаева, бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, известная в спорте своей исключительной гибкостью и международным допинговым скандалом, подозревается в причастности к сокрытию личного состояния Путина за границей и остается потенциальной целью санкций.

По мнению чиновников США, введение санкций против Кабаевой могут счесть настолько личным ударом по Путину, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США. При этом Путин отношений с Кабаевой никогда не признавал.

Минфин США, подготовивший против нее пакет санкций, отказался от комментариев. Не ответил на просьбу о комментариях и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Связаться с Кабаевой, которая ранее также отрицала отношения с Путиным, WSJ не удалось.

Представитель заключенного в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального 6 апреля призвал американских законодателей ввести санкции против Кабаевой, заявив, что она якобы помогает скрывать личное богатство Путина. Давая показания в Конгрессе, он не предоставил доказательств этого.

Задача состоит в том, чтобы угадать, какое влияние окажет введение санкций против Кабаевой, если оно вообще будет, заявили чиновники США в связи с продолжающимися обсуждениями этого вопроса в правительстве. Они признали, что санкции не изменят динамику боевых действий в Украине.

Существует также вероятность, сказал представитель Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, что Путин «отреагирует агрессивно».



Запретная тема

В 2008 году Путин заявил в ответ на сообщения в газетах о его предполагаемых отношениях с Кабаевой: «Я всегда не любил тех, кто со своим сопливым носом и эротическими фантазиями лезет в чужие личные дела».

Государственные СМИ изображают образ жизни Путина как почти монашеский — якобы из-за государственных дел у него почти нет времени на личную жизнь.

Западные чиновники заявляют, что им неизвестно точное положение Кабаевой в структуре кремлевской власти. Споры о наложении на нее санкций отражают мнение многих западных чиновников о личной власти Путина — что бывшая гимнастка может стать одной из самых влиятельных фигур в стране из-за ее близости к российскому лидеру.

Кабаева родилась в Узбекистане и рано бросила школу, чтобы заняться спортом. Ей был 21 год, когда она выиграла золотую медаль по художественной гимнастике на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Она стала национальной звездой, известной благодаря фирменному приему, который в своде правил художественной гимнастики получил название «Кабаева». Она выиграла 21 медаль чемпионата Европы, 14 медалей чемпионата мира и две олимпийские медали, в том числе бронзу на Играх в Сиднее в 2000 году.

В 2001 году Кабаева была лишена медалей на чемпионате мира в Мадриде после положительного результата теста на запрещенное мочегонное средство. После годичной дисквалификации она выиграла чемпионат мира и золотую олимпийскую медаль в Афинах.

В 2001 году ее имя впервые появилось на сайте Кремля — тогда Путин посетил спортивное шоу и сфотографировался с 18-летней Кабаевой.

В 2008 году российский таблоид Московский корреспондент сообщил, что Путин, который в то время был женат, и Кабаева помолвлены. Издание было закрыто через несколько дней его владельцем, компанией National Media Co., после того, как Путин яростно опроверг эту историю.

Примерно в то же время Кабаева ушла из гимнастики и занялась политикой в качестве депутатки от Единой России.

В 2014 году она ушла из парламента и стала председательницей совета директоров холдинга Национальная медиа-группа. Согласно утечке документов Федеральной налоговой службы России, годовой оклад Кабаевой в 2018 году был эквивалентен примерно 12 миллионам долларов. Компания удалила ее имя и фотографию со своего веб-сайта 6 апреля, незадолго до последнего раунда санкций. Национальная медиа-группа не ответила на запросы о комментариях, а Кабаева не ответила на вопросы, заданные компании.

В 2013 году Путин объявил, что расстался с женой.

«Это было совместное решение, — сказал он, — Мы почти не видимся, у каждого из нас своя жизнь». Их развод был завершен в следующем году.

После этого Кабаева дала интервью государственному телевидению и сказала, что встретила человека, «которого я очень люблю». Она отказалась назвать имя этого человека.

СМИ сообщили о романтических отношениях, когда Кабаева была выбрана факелоносцем зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Путин, отвечая на предположения СМИ о том, что он лично выбрал Кабаеву, сказал журналистам, что не стал бы «вмешиваться в процесс».

Швейцарские, американские и европейские чиновники заявляли, что Кабаева ездила в Швейцарию и родила ребенка от Путина в 2015 году. Она лежала в одном из самых дорогих роддомов Европы — Sant’Anna — с видом на озеро Лугано. Когда Путин примерно в это время восемь дней не появлялся на публике, его пресс-секретарь Песков прокомментировал слухи о том, что президент был с Кабаевой: «Информация о рождении ребенка от Владимира Путина не соответствуют действительности», — сказал он.

После родов Кабаева проводила большую часть времени в Швейцарии, в роскошной резиденции в Лугано с видом на городское горное озеро или в комплексе с высокими стенами в Колони, заявили американские и европейские чиновники.

В 2019 году, согласно сообщениям американских чиновников, Кабаева родила близнецов, но официально об этом не сообщалось. На сайте газеты Московский комсомолец, принадлежащей одному из ближайших друзей Путина, была опубликована новость о близнецах без упоминания имени отца, но статью быстро удалили.

Редкое публичное появление

23 апреля 2022 года Кабаева появилась публично на ВТБ Арене, чтобы представить выступление по художественной гимнастике на фестивале Алина, названном в ее честь. На публике она появляется крайне редко.

Она стояла перед рекламным щитом, покрытым логотипами «Z» — символом поддержки российской войны в Украине.

«В каждой семье есть история, связанная с войной, и мы должны передать эти истории следующим поколениям», — сказала она. Кабаева также заявила, что из-за международной изоляции российская гимнастика станет сильнее.

Фестиваль Алина планируется транслировать в мае в рамках празднования победы России над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Российские аналитики считают, что Путин мог бы использовать празднование 9 мая, чтобы провозгласить военную победу в Украине.

Резиденция в Швейцарии

Сотрудники служб безопасности США и Европы утверждали, что Кабаева находилась в Швейцарии в течение длительного времени.

Американские чиновники, проинформированные о ее передвижениях, утверждают, что она жила в особняке высокими стенами и вертолетной площадкой в ​​Колони, недалеко от Женевы. Официальный представитель США заявил, что соратники Путина вели там дела, прилетая и улетая на вертолете.

В Колони, укромном городке, где живут миллиардеры и звезды спорта, Кабаеву замечали редко.

Украинский парламент в этом месяце написал правительству Швейцарии письмо с требованием запретить Кабаевой въезд в страну и конфисковать принадлежащую ей недвижимость. Правительство Швейцарии заявило, что у него нет никаких данных о том, что Кабаева находится в этой стране.

«У нас нет свидетельств присутствия этого человека в Швейцарии», — говорилось в заявлении Федерального министерства юстиции и полиции Швейцарии. Имя Кабаевой в нем не упоминалось.



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