СМИ: Южная Корея передаст Украине инженерные танки K600 Носорог для прорыва минных полей

19 сентября, 08:43
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K600 KCEV (Фото:MilitaryLeak)

K600 KCEV (Фото:MilitaryLeak)

Сеул в ближайшее время передаст Украине два инженерных танка К600 Rhino (Носорог) для прорыва минных заграждений. Об этом сообщило издание Chosun, ссылаясь на источники в южнокорейском правительстве.

Такие машины являются нелетальным вооружением, однако их можно использовать для прорыва линий обороны россиян. Как пишет издание, Rhino на шасси К1А1 помогут обезвредить мины в тылу или создать проход в минном поле на фронте.

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По словам собеседников Chosun, решение передать их Украине стало ответом на просьбу президента Владимира Зеленского к южнокорейскому коллеге Юн Сок Йолю поддержать Киев. Эти машины станут самой мощной военной техникой, которую передавал Сеул.

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K600 Rhino создана на базе южнокорейского танка К1. Она оснащена миноотводным плугом, землеройной стрелой и магнитным устройством обезвреживания мин, которое излучает магнитное поле для удаления наземных мин, что позволяет находить их на расстоянии до пяти метров.

В июле президент Южной Кореи пообещал увеличить помощь Украине в 2023 году. Ранее WSJ писала, что Киев может получить сотни тысяч артиллерийских снарядов южнокорейского производства при посредничестве США.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Оружие Южная Корея Сеул Война России против Украины

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