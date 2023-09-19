СМИ: Южная Корея передаст Украине инженерные танки K600 Носорог для прорыва минных полей 19 сентября, 08:43 K600 KCEV (Фото:MilitaryLeak)

Сеул в ближайшее время передаст Украине два инженерных танка К600 Rhino (Носорог) для прорыва минных заграждений. Об этом сообщило издание Chosun, ссылаясь на источники в южнокорейском правительстве.

Такие машины являются нелетальным вооружением, однако их можно использовать для прорыва линий обороны россиян. Как пишет издание, Rhino на шасси К1А1 помогут обезвредить мины в тылу или создать проход в минном поле на фронте.

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По словам собеседников Chosun, решение передать их Украине стало ответом на просьбу президента Владимира Зеленского к южнокорейскому коллеге Юн Сок Йолю поддержать Киев. Эти машины станут самой мощной военной техникой, которую передавал Сеул.

K600 Rhino создана на базе южнокорейского танка К1. Она оснащена миноотводным плугом, землеройной стрелой и магнитным устройством обезвреживания мин, которое излучает магнитное поле для удаления наземных мин, что позволяет находить их на расстоянии до пяти метров.

В июле президент Южной Кореи пообещал увеличить помощь Украине в 2023 году. Ранее WSJ писала, что Киев может получить сотни тысяч артиллерийских снарядов южнокорейского производства при посредничестве США.

