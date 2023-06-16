Германия «немедленно» предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr)
Германия предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи НАТО в Брюсселе, сообщает ntv.
Берлин обещает передать Киеву ракеты «немедленно».
«Это очень важный знак устойчивой поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, в этой особой фазе войны», — сказал Писториус.
Сейчас у Украины две системы Patriot: один от США, второй — от Германии и Нидерландов. Президент Владимир Зеленский призвал создать «коалицию Patriot». Амстердам ведет переговоры о поставках дополнительных систем.
15 июня США, Британия, Нидерланды и Дания объявили о совместных поставках систем ПВО Украине.