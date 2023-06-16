Германия «немедленно» предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для ЗРК Patriot 16 июня, 14:14 ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr)

Германия предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи НАТО в Брюсселе, сообщает ntv.

Берлин обещает передать Киеву ракеты «немедленно».

«Это очень важный знак устойчивой поддержки успешных усилий украинских вооруженных сил по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, в этой особой фазе войны», — сказал Писториус.

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Сейчас у Украины две системы Patriot: один от США, второй — от Германии и Нидерландов. Президент Владимир Зеленский призвал создать «коалицию Patriot». Амстердам ведет переговоры о поставках дополнительных систем.

15 июня США, Британия, Нидерланды и Дания объявили о совместных поставках систем ПВО Украине.