После нападения на Украину к россиянам в Совбезе ООН никто не подходит — Кислица 22 апреля, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что отношение к российской делегации в Совете Безопасности ООН изменилось.



Война России против Украины — главные события 22 апреля

В интервью LB.ua он сообщил, что если раньше дипломаты США, Китая, Франции, Великобритании мило с ними общались и пожимали руки, то с начала полномасштабного вторжения в Украину к россиянам по собственной инициативе и без реальной нужды не подходят.

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«У самого же Небензи (постпред России в ООН — ред.) нет простора для маневра. У него осталось только две опции: либо и дальше служить фюреру, либо стать перебежчиком и получить защиту в Нью-Йорке. Других вариантов у него сейчас просто нет. Ведь судьба фюреров в бункерах истории известна», — отметил украинский дипломат.

Он добавил, что искренне верит в то, что «Небензя будет гореть в аду».



«Мне не нужно даже палец о палец ударять, чтобы он там оказался. Он всеми своими действиями уже зарезервировал себе там место», — отметил Кислица.



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