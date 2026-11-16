В понедельник, 16 ноября, состоялся новый разговор переговорных групп Украины, США и Европы на уровне команд. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках дипломатического процесса и подготовку к переговорам с Россией.

По словам президента, украинская команда настроена на конструктивную работу и стремится достичь достойного завершения войны с гарантированной безопасностью для Украины.

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К разговору онлайн присоединились представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

«Впервые в этом разговоре Европу в полном составе представляли именно те, кто будет участвовать в переговорах с россиянами. Это Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, представители ЕС — то есть Еврокомиссии и Евросовета, — а также представитель НАТО», — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что разговор был непростым, однако его результатом стала договоренность встретиться в Берлине в рамках «Коалиции желающих» и выработать конкретные совместные шаги в переговорном процессе.

Ранее главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что Европейский союз примет участие в следующем раунде мирных переговоров по завершению войны России против Украины. Блок будет представлять команда, состоящая из представителей «Е5» и двух институтов ЕС.

В то же время помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия не согласовывала участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по поводу войны России против Украины.

На вопрос о том, что должно произойти, чтобы Россия согласилась на участие Европы, Ушаков ответил, что для этого нужно «многое сделать» — в частности, возможно, провести еще один или несколько раундов трехсторонних переговоров.

Переговоры о завершении войны — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры Украины, США и России, по итогам которых стороны договорились о масштабном обмене пленными. После этого украинская делегация отдельно встретилась с европейскими представителями, также находившимися в ОАЭ.

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12 ноября спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер около двух часов беседовали с Путиным в Кремле, а затем отправились в Дублин на встречу с Зеленским. Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров, а Кушнер — о том, что на нем будут представлены европейцы. На следующий день лидеры ЕС согласовали формат представительства Европы: Евросоюз и пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

В то же время, 13 ноября, газета The New York Times со ссылкой на копию российского документа сообщила, что Москва вновь выдвинула требования 2021 года о возвращении границ НАТО к состоянию 1997 года. Высокий представитель ЕС Кая Каллас тогда же заявила, что Россия «расставляет ловушки» на переговорах и пытается дискуссией о европейской безопасности отвлечь внимание от собственной агрессии. «У нас есть один агрессор и одна жертва, и у агрессора нет проблем с безопасностью. Никто никогда на них не нападал», — подчеркнула она.

В тот же день Зеленский рассказал, что США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. По его словам, если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, он готов вынести это решение на общественное обсуждение.