"К ней уже готовятся": Волкер анонсировал встречу Трампа с Путиным

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Волкер анонсировал возможную встречу Трампа и Путина

Волкер анонсировал возможную встречу Трампа и Путина

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер анонсировал возможную встречу американского президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

В интервью Голосу Америки Волкер отметил, что к этой встрече уже готовятся, однако состоится ли эта встреча - пока неизвестно.

"Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом в отношении Украины. У нас очень есть четкая позиция. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством. Мы действительно очень разочарованы тем, что действия России продолжают быть столь агрессивными во всем мире", - сказал он.

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

После разговора с Путиным Трамп заявил о желании встретиться с ним "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонки вооружений, которые выходят из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.

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