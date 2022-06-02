«Кульминацию увидим в августе». К концу лета ВСУ перейдут к контрнаступлению на Донбассе — генерал Ходжес 2 июня, 14:00 Цей матеріал також доступний українською По словам генерала Ходжеса, к августу будет видна кульминация боев на Донбассе (Фото:REUTERS/Dmytro Smolyenko)

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что кульминация боев на Донбассе будет видна в августе.



Война России против Украины — главные события 2 июня

В комментарии ТСН он отметил, что ситуация с логистикой в Украине улучшается с каждым днем, тогда как в России медленно ухудшается.

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«Смогут ли россияне поддерживать бои после августа? Я не вижу как. У них проблемы с поддержкой (логистикой — ред.), живой силой, транспортом и техникой. Я просто не знаю, какая у них ситуация с артиллерией и реактивными боеприпасами. Мы знаем, что у них заканчивается высокоточное оружие. Но я не уверен в обычной артиллерии и ракетах», — отметил Ходжес.

По его словам, бои на Донбассе будут продолжаться месяцами, но кульминация России придется на август, а ВСУ перейдут к контрнаступлению к концу лета либо в сентябре.



«Я остаюсь оптимистом, потому что война — это испытание воли. А украинцы имеют самую высокую волю. И это испытание логистики. И я вижу, что логистическая ситуация в Украине улучшается с каждой неделей, а логистическая ситуация в России медленно ухудшается. У них нет нет союзников, нет друзей», — подытожил генерал.



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