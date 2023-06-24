«Самый рафинированный упырь режима». Почему Пригожин уничтожит всю породившую его путинскую систему — экс-депутат питерского заксобрания 24 июня, 13:42 NV Премиум Начало конца. Экс-депутат депутат петербургского заксобрания Максим Резник считае Евгения Пригожина могильщиком путинского режима (Фото:DR)

В ближайшее время станет понятно, стоит ли за собственником ЧВК Вагнер какая-то большая сила, условная «партия управляемой капитуляции».

Российский диктатор Владимир Путин оказался заложником собственного «детища», заявил Максим Резник, проживающий в Латвии бывший депутат петербургского законодательного собрания, говоря о бунте собственника ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

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В комментарии NV Резник назвал Пригожина «самым рафинированным упырем путинского фашизма». «Глава Вагнера — это органичная часть путинского режима, самая дееспособная его часть», — добавил бывший питерский депутат. И пусть пока не очень понятно, сколь адекватно лидер вагнеровцев оценивает свои силы, инициированные им процессы в любом случае решительно ускорили крах «путинского фашизма».

Пригожин, по мнению Резника, сыграл на опережение: 1 июля российское минобороны должно было разоружить ЧВК, и ее лидер потерял бы свое влияние. Потому он и взбунтовался. А для того, чтобы заполучить себе союзников среди российских военных, принялся говорить правду о потерях оккупационной военной группировки.

«Все встанет на свои места, когда будет подавляться мятеж, — считает бывший питерский депутат. — Многие люди говорили, что Пригожин является фронтменом более серьезной партии, что за его спиной все-таки стоят влиятельные люди, которые хотят свалить все на Путина и закончить войну как можно скорее». И если эта так называемая «партия управляемой капитуляции» вступится за лидера ЧВК Вагнер, противостояние получит четкие очертания и станет понятен реальный потенциал бунта.

В любом случае, из этого мятежа путинская система выйдет если не окончательно разрушенной, то практически разваленной, считает Резник. «То, что происходит в РФ, на руку Украине и вообще всем людям доброй воли», — добавил он.

Накануне Пригожин фактически объявил о начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и заявил, что во главе 25 тыс. своих боевиков идет «разбираться». Он обвинил Сергея Шойгу, главу российского военного ведомства, с которым давно конфликтовал, в умышленном ударе по вагнеровцам. А сегодня собственник ЧВК Вагнер объявил, что взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону (там размещался штаб всей российской оккупационной группировки) и «идет на Москву».

В свою очередь диктатор Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ «нейтрализовать тех, кто организовал заговор».

