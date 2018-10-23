23 октября 2018, вторник

Южная Корея ратифицировала соглашение о денуклеаризации КНДР

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Южная Корея ратифицировала соглашение о денуклеаризации КНДР

Правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова, пишет Yonhap.

По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, соглашение будет способствовать ускорению процесса денуклеаризации Северной Кореи и простимулирует ее экономическое развитие, открывая путь южнокорейским инвистициям.

"Это в первую очередь принесет пользу людям в районах, близких к границе, которые уже давно испытывают трудности", - сказал Мун Чжэ Ин.

Кроме того, южнокорейское правительство ратифицировало военное соглашение с КНДР, которое   предусматривает отказ от использования военной силы друг против друга.

Соглашение о денуклеаризации КНДР и дополнительное к нему  военное соглашение  были подписаны между Сеулом и Пхеньяном в сентябре 2018 года.

В апреле 2018 года состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ее важнейшим итогом стало совместное заявление двух лидеров, договорившихся о подписании позже в этом году официального мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, который формально положит конец Корейской войне 1950-1953 годов.

До сих пор между сторонами существовало лишь перемирие, подписанное в 1953 году.

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