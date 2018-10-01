Южная Корея приступила к разминированию территорий на границе с КНДР

Южнокорейские военные приступили к разминированию двух сухопутных участков на границе с КНДР.
Данные шаги были предприняты в соответствии с договоренностями сторон "о снижении напряженности" и стали первым подобным мероприятием за последние 10 лет, передает Associated Press.
Как отмечается, сухопутная граница между Южной Кореей и КНДР составляет 248 км.
Согласно имеющимся данным, с южной стороны там установлены около 2 млн мин.
В то же время, начала ли аналогичные работы по разминированию со своей стороны Северная Корея, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея договорились разморозить переговоры о денуклеаризации.
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