Южная Корея приступила к разминированию территорий на границе с КНДР

Южнокорейские военные приступили к разминированию двух сухопутных участков на границе с КНДР.

Данные шаги были предприняты в соответствии с договоренностями сторон "о снижении напряженности" и стали первым подобным мероприятием за последние 10 лет, передает Associated Press.

Как отмечается, сухопутная граница между Южной Кореей и КНДР составляет 248 км.

Согласно имеющимся данным, с южной стороны там установлены около 2 млн мин.

В то же время, начала ли аналогичные работы по разминированию со своей стороны Северная Корея, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея договорились разморозить переговоры о денуклеаризации.