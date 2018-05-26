Южная Корея поприветствовала возобновление переговоров между Штатами и КНДР

США и КНДР ведут переговоры о возвращении к проведению саммита

Власти Южной Кореи считают "удачей" возобновление переговоров между США и Северной Кореей по двустороннему саммиту, передает Yonhap со ссылкой на офис южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

"Это удача, что возможность диалога Северной Кореи и США все еще жива, и он не прекратился", - заявили в офисе южнокорейского президента.

Отмечается, что в Южной Кореи внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее Трамп сообщил, что США и КНДР ведут продуктивные переговоры о возвращении к проведению саммита. По его словам, запланированный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все же может состояться.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

В свою очередь представители КНДР заявили, что по-прежнему готовы к переговорам с США "в любое время и в любом формате".