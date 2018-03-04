Южная Корея отправит в Пхеньян делегацию высокого уровня для урегулирования отношений между Северной Кореей и США

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Южная Корея отправит в Пхеньян делегацию высокого уровня

Южная Корея отправит в Пхеньян делегацию высокого уровня

В понедельник президент Южной Кореи Мун Джэин отправит в столицу Северной Кореи делегацию высокого уровня, состоящий из 10 членов. Об этом в интервью CNN сообщил пресс-секретарь Голубого дома Юн Янг-чан.

Задача делегации касается межкорейских отношений и создания условий для американо-северокорейского диалога по изъятию ядерного оружия из Корейского полуострова.

Делегацию возглавит глава национальной безопасности Южной Кореи Чун Эй-юнг. Также в состав делегации вошли глава национальной разведки, вице-министр объединения и заместитель директора Голубого дома.

По возвращении в Сеул делегация отправится в Соединенные Штаты, чтобы дать советы по итогам своего визита в Пхеньян, сообщил пресс-секретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация может встретиться с представителями Северной Кореи при условии, если страна уберет ядерное оружие.

 

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