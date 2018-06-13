13 июня 2018, среда

Южная Корея намекнула на готовность отказаться от военных учений с США

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Офис президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина допустил отказ от военных учений с США

Офис президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина допустил отказ от военных учений с США

Офис президента Южной Кореи намекнул на возможность отказаться от совместных с США военных учений ради денуклеаризации КНДР.

Как заявил представитель президентской администрации, необходимо рассмотреть различные пути дальнейшего развития диалога, сообщает Yonhap.

Также отмечается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг проведет заседание Совета национальной безопасности, на котором будут обсуждаться итоги саммита США-КНДР в Сингапуре.

Напомним, Трамп ранее заявил о прекращении совместных военных учений американских войск с армией Южной Кореей.

По его словам, военные учения выглядят "очень провокационными", кроме того, США тратят на их проведение "огромные суммы". 

После этого Япония потребовала от Трампа объяснить свои слова.

Как заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, американское военное присутствие "жизненно необходимо" для обеспечения безопасности в Восточной Азии.

Совместные военные учения армий США и Южной Кореи на Корейском полуострове резко критикуются Пхеньяном, который называет их прямой угрозой для своей национальной безопасности.

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