Южная Корея и ООН призвали Трампа и Ким Чен Ына к диалогу

Мун Чжэ Ин вернулся 24 мая после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал своего американского и северокорейского коллег Дональда Трампа и Ким Чен Ына возобновить подготовку к прямым переговорам.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Трампа и Ына к реальной денуклеаризации Корейского полуострова, передает Радио Свобода.

Как сказано в заявлении администрации главы Южной Кореи , Ин 24 мая возвратился после переговоров в Вашингтоне.

"Я также уверен, что дипломатические отношения между США и Севером будут возобновлены и вернутся к нормальной жизни, также как и установлению постоянного мира на полуострове", - отметил Ин.

Призывы к Белому дому прозвучали после решения Трампа отменить историческую встречу с Ким Чен Ыном. Он аргументировал свой отказ "враждебными высказываниями" северокорейского лидера, что исключает возможность саммита. Позже Пентагон заявил о готовности ответить на провокации Пхеньяна.

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