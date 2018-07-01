01 июля 2018, воскресенье

Южная Корея и КНДР впервые за десятилетие возобновили морской канал связи

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Лидер КНДР и президент Южной Кореи

Лидер КНДР и президент Южной Кореи

Северная и Южная Корея вновь открыли морской канал связи впервые за десятилетие, когда суда из двух стран установили радиосвязь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

Отмечается, что северокорейский патрульный катер немедленно ответил, когда южнокорейский военно-морской флот связался с ним по международному радиоканалу в 9 часов утра в западных водах, таким образом нормализовав морской канал связи за 10 лет.

В министерстве заявили, что этот шаг показал, что две Кореи "предпринимают практические шаги" для соблюдения соглашений, заключенных 27 апреля, когда их лидеры решили постепенно разрядить военную напряженность.

Ранее сообщалось, что впервые за 11 лет КНДР и Южная Корея подписали соглашение о возобновлении военной коммуникации.

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