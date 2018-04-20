Южная Корея и КНДР установили прямую телефонную линию между лидерами стран

Южная Корея и КНДР, в пятницу, 20 апреля, установили прямую "горячую" телефонную линию между лидерами стран.

Как сообщает Yonhup, прямая горячая линия была установлена ​​между президентом Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В Сеуле надеются, что прямая связь между лидерами стран может способствовать дальнейшему ослаблению напряженности на Корейском полуострове. По мнению южнокорейских чиновников, многие трансграничные конфликты между двумя Кореями в прошлом, возможно, были частично вызваны отсутствием прямой связи между лидерами стран.

На 27 апреля намечена первая за 10 лет встреча между лидерами КНДР и Южной Кореи.

Также, в ближайшее время должна состоятся встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Саммит станет первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи, на нем лидеры обсудят возможность денуклеаризации Северной Кореи на взаимовыгодных условиях.

Ожидается, что взамен северокорейский лидер намерен потребовать от США гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.

19 апреля, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что КНДР готова отказаться от ядерного оружия и без вывода войск США с Корейского полуострова.