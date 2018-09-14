Южная Корея и КНДР открыли офис связи на границе

Южная Корея и КНДР открыли первый постоянный офис связи возле границы двух стран.

Как заявил южнокорейский министра объединения Чо Мен Ген на церемонии в северокорейском Кэсоне, открытие офиса стало "дальнейшим символом мира", сообщает DW.

По мнению министра, стороны получили возможность "напрямую совещаться по вопросам улучшения внутрикорейских отношений, мира и благополучия" на полуострове. В частности, Сеул намерен использовать офис для обсуждения ядерной программы Северной Кореи.

Напомним, 18 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится в Пхеньян на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Этот станет первой официальной поездкой южнокорейского президента в столицу Северной Кореи за последние десять с лишним лет.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встречались в мае. Между ними была достигнута принципиальная договоренность о третьей встрече - осенью текущего года в Пхеньяне.