Южная Корея и КНДР могут объединить железные дороги

Во время переговоров лидеров Южной Кореи и КНДР зашла речь об объединении железных дорог двух стран.
По словам представителя президента Южной Кореи, с соответствующим предложением выступила сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон, сообщает Associated Press.
Обсуждая возможный визит южнокорейского лидера в КНДР, Ким Чен Ын отметил, что северокорейские дороги находятся не в лучшем состоянии.
В ответ президент Южной Кореи отметил, что если страны улучшат отношения и объединят свои транспортные системы, жители КНДР смогут передвигаться на скоростных поездах.
Ранее в демилитаризованной зоне состоялась историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи.
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После двухчасовых переговоров был объявлен перерыв на обед. Ким Чен Ын отправился на северокорейскую сторону деревни Пханмунджом.
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