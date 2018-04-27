Южная Корея и КНДР могут объединить железные дороги

Ким Чен Ын и Мун Чже Ин обсудили возможность объединения железных дорог двух Корей

Во время переговоров лидеров Южной Кореи и КНДР зашла речь об объединении железных дорог двух стран.

По словам представителя президента Южной Кореи, с соответствующим предложением выступила сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон, сообщает Associated Press.

Обсуждая возможный визит южнокорейского лидера в КНДР, Ким Чен Ын отметил, что северокорейские дороги находятся не в лучшем состоянии.

В ответ президент Южной Кореи отметил, что если страны улучшат отношения и объединят свои транспортные системы, жители КНДР смогут передвигаться на скоростных поездах.

Ранее в демилитаризованной зоне состоялась историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи.

После двухчасовых переговоров был объявлен перерыв на обед. Ким Чен Ын отправился на северокорейскую сторону деревни Пханмунджом.